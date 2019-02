Kim und James sichern sich WM-Titel in der Halfpipe

Die favorisierten Snowboard-Artisten Cloe Kim (USA) bei den Damen und Scotty James (AUS) bei den Herren haben sich die WM-Titel in der Halfpipe gesichert. Die erst 18-jährige Olympiasiegerin aus Kalifornien setzte sich am Freitag bei der Freestyle-Weltmeisterschaft in Park City mit einem Vorsprung von fast zehn Punkten gegen Xuetong Cai aus China und Maddie Mastro aus den USA durch.

SN/APA (AFP)/TOM PENNINGTON Scotty James überglücklich