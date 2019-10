Der Startschuss zur 1:59-Challenge von Eliud Kipchoge am Samstag in Wien ist auf 8.15 Uhr festgelegt worden. Das teilten die Mitorganisatoren des Marathon-Rekordversuches am Freitag mit.

SN/APA (AFP)/ALEX HALADA Eliud Kipchoge will die Zwei-Stunden-Grenze knacken