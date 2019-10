Kipchoge will 2:00-Stunden-Marathon-Schallmauer knacken

Am Samstag um 10:14 Uhr und etlichen Sekunden will der Kenianer Eliud Kipchoge in Wien einen Meilenstein im Marathonlauf gesetzt haben. In dem eigens für ihn ausgerichteten Rennen, der "Ineos 1:59 Challenge", mit Start um 8.15 Uhr (live ORF eins) auf der Reichsbrücke und vier Runden auf der Prater-Hauptallee möchte der 34-Jährige als Erster die 42,195-km-Distanz unter zwei Stunden abspulen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Kipchoge will Sport-Geschichte schreiben