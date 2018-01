Kitzbühel: Das Rennen nach dem Ritterschlag

Vincent Kriechmayr geht als einziger ÖSV-Speedsieger auch als Favorit in den heutigen Super G in Kitzbühel - eine Rolle, die dem ruhigen Mühlviertler so gar nicht liegt.

Den ersten Saisonsieg gab es in Beaver Creek, der wahre Ritterschlag erfolgte aber in der Vorwoche in Wengen. Im Abfahrtsteil der Herren-Kombi fuhr Vincent Kriechmayr Bestzeit und erwischte dabei die Schlüsselstelle Kernen-S so perfekt, dass er mit einem höheren Tempo als jeder andere Läufer aus der Doppelkurve hinausfuhr - worauf Aksel Lund Svindal meinte, er "werde nun die Kriechmayr-Linie studieren gehen".

Als in Kitzbühel die Rede auf diese Episode kommt, reagiert Kriechmayr fast verlegen. "Ach geh", sagt er, "im Vergleich zu dem bin ich ja noch ein richtiger Brauser."

Es ist ein Detail, das den 27-jährigen Mühlviertler bestens beschreibt. Kriechmayr hat derzeit seine Rolle noch nicht ganz gefunden: Für viele ist er schon der Favorit im heutigen Super G (11.30, live ORF eins), er selbst fühlt sich nicht bereit für die Rolle. Dabei gibt es doch ein paar Details, weswegen er sich ein gutes Kitzbühel-Ergebnis zutraut. "Die Form passt gut, körperlich fühle ich mich auch super" - und dann ist da noch ein Punkt, der ihm in diesen Tagen auf der Streif zugutekommt. "Mich hat die Streif noch nie abgeworfen, das ist mein größter Vorteil. Ich komme mit keinen schlechten Erinnerungen nach Kitzbühel. Das ist nicht bei allen so."

Dabei hat Kriechmayr erst im Vorjahr die Abfahrt erstmals von ganz oben bestritten. "Das ist dann noch einmal eine andere Welt. Aber dafür trainiert man das ganze Jahr und wird Skifahrer."

Drei Super G gab es in der Saison, zwei Mal gewann Aksel Lund Svindal, ein Mal Vincent Kriechmayr, aber eine andere Statistik sticht noch mehr ins Auge: Sechs der neun Podestplätze gingen in dem Winter an ÖSV-Läufer, neben Kriechmayr noch an Hannes Reichelt, Matthias Mayer und Max Franz, der wegen einer Magen-Darm-Erkrankung heute aber fraglich ist. Damit lief es für die Österreicher in der Disziplin deutlich besser als in der Abfahrt. Auch dafür hat Kriechmayr eine Erklärung. "Im Super G benötigt man viel Instinkt, das liegt uns Österreichern mehr als das Herantasten durch diverse Trainings an die Ideallinie."

Mit Blick auf die samstägige Abfahrt: Hat er seine Ideallinie schon gefunden? "Man hat seine Linie im Kopf, aber die Frage ist, ob die dann wegen des Tempos und der Bedingungen auch geht." Es gilt: "In der Steilhang-Ausfahrt kann man das Rennen verlieren, aber im Mittelteil gewinnt man es."

Gewinnen - das wäre auch in der Abfahrt in Bormio möglich gewesen. Doch ein Ausrutscher kurz vor dem Ziel verhinderte die Bestzeit. Was in Erinnerung blieb: Kriechmayr fluchte noch auf der Strecke über seinen Fehler so laut, dass dies im TV zu hören war. "Ja, das hat mich echt angezipft. Aber wenn ich gewusst hätte, wie weit ich vorn gelegen bin, hätte ich gleich doppelt so laut geschrien."

Letzte Frage an Kriechmayr: Man sagt, dass es in Kitzbühel keinen Überraschungssieger gibt. Wäre er im Falle des Falles ein Überraschungssieger? Kriechmayr überlegt ein bisschen. "Ja, ich glaube schon, dass ich ein Überraschungssieger wäre."