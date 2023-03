Kitzbühel-Tennisturnier 2024 kollidiert mit Olympia in Paris

Die Tennis-Spielerorganisation der Männer (ATP) hat am Mittwoch den Turnierkalender für das kommende (Olympia-)Jahr veröffentlicht. Auffällig aus österreichischer Sicht ist die Ansetzung des Generali Open in Kitzbühel, das wie Umag und Atlanta ab 22.7.2024 und damit eine Woche früher als dieses Jahr (31.7.-5.8.) stattfindet. Das ist in der Woche des Eröffnungs-Wochenendes der Olympischen Spiele in Paris. Parallel zu Olympia geht das ATP-500-Turnier in Washington in Szene.

Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle sind in der Woche ab 21. Oktober, wie zuletzt immer parallel zum ebenfalls als ATP-500-Event aufscheinenden Turnier in Basel, im Kalender. Es werden insgesamt 63 Turniere in 19 Ländern ausgetragen. Bei den Masters-1000-Events gibt es nun fünf über zwölf Tage ausgetragene Schauplätze: Indian Wells, Miami, Madrid, Rom und Shanghai.