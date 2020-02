Klagenfurt nach 1:3 in Liefering schon 6 Punkte hinter Ried

Austria Klagenfurt hat im Titelkampf der 2. Fußball-Liga Federn gelassen. Die Kärntner verloren am Samstagabend beim FC Liefering mit 1:3, wodurch der Rückstand auf Tabellenführer SV Ried in der 18. Runde auf bereits sechs Punkte anwuchs. Die beiden Topteams hatten sich zuvor am 21. Februar zum Frühjahrsauftakt im Schlager in Klagenfurt mit 1:1 getrennt. Klagenfurt ist damit drei Partien sieglos.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Zweite Saisonniederlage für Austria Klagenfurt