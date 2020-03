Klammer, Krankl: So gehen Ex-Sportstars mit Krise um

In der aktuellen Corona-Krise sitzen alle im gleichen Boot. Frühere Sport-Stars halten sich wie der Großteil der Einwohner an die Vorgaben der Regierung, auch sie sind von den Beschränkungen betroffen. Dinge in Haus und Garten erledigen, die man sonst aufschiebt, nannte Franz Klammer als Alternative und Hans Krankl setzt auf sein Hobby Musik. Annemarie Moser-Pröll ruft zu Vernunft und Geduld auf.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Spazierengehen und Musikhören sind Krankls Gebote der Stunde