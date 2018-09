Klettern: Schubert bei WM als Semifinal-Zweiter ins Vorstieg-Finale

Lokalmatador Jakob Schubert hat am Sonntag bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Innsbruck als Semifinal-Zweiter souverän das Vorstieg-Finale erreicht. Der Tiroler kletterte eher auf Sicherheit, nachdem er in der Qualifikation nicht überzeugt hatte. "Im Finale werde ich auf volles Risiko klettern, denn ich will Gold", sagte Schubert. Die Medaillenentscheidung ist für 19.00 Uhr angesetzt.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Für Schubert lief es wesentlich besser als in der Qualifikation