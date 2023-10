Klinger-Schwestern bei Beach-Volleyball-WM in K.o.-Phase

Alle drei österreichischen Teams haben es bei den Beach-Volleyball-Weltmeisterschaften in Tlaxcala (Mexiko) in die Gruppenphase geschafft. Nach Robin Seidl/Moritz Pristauz als Gruppensieger sowie Julian Hörl/Alexander Horst als Dritte, stiegen auch Dorina und Ronja Klinger als Dritte auf. Zwei Niederlagen ließen sie am Montag einen 2:0-(16,15)-Erfolg über Kianny Quesada/Angel Williams aus Costa Rica folgen. Für alle ÖVV-Paarungen geht es am Mittwoch (Ortszeit) weiter.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/ARCHIV/EVA MANHA Klinger-Schwestern bei WM aufgestiegen

In der Runde der 32 treffen Seidl/Pristauz auf die Brasilianer Pedro Solberg/Guto sowie Hörl/Horst auf die Deutschen Nils Ehlers/Clemens Wickler. Die Klingers bekommen es in der Zwischenrunde mit den Mexikanerinnen Atenas Gutierrez/Abril Flores zu tun.