Knabl Zwölfter bei Tokio-Testevent und damit zu Olympia

Beim Triathlon-Testevent auf dem Olympiakurs von 2020 hat Luis Knabl als Zwölfter die beste Platzierung eines Österreichers geholt und sich damit auch einen Platz bei den Sommerspielen in Tokio gesichert. Ein Quotenplatz ist rechnerisch in Händen von Österreichs Herren, endgültig Schluss gezogen wird im Mai 2020. Sollte ein weiterer Platz hinzukommen, würde er an Lukas Hollaus gehen. Er wurde 24.

SN/APA (Archiv)/EXPA/ Johann Groder Knabl sicherte sich ein Ticket für die Olympia 2020