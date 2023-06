Knapp klettert bei European Games zu Speed-Gold

Sportkletterer Lukas Knapp hat am Freitag bei den European Games in Tarnow Gold im Speed-Bewerb erobert. Der Salzburger besiegte im Finale den Franzosen Marceau Garnier. Knapp sorgte nach den Siegen der Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri sowie von Karateka Bettina Plank am Vortag für die dritte ÖOC-Medaille in Polen. Im Gegensatz zu einigen anderen Sportarten wird im Klettern keine gleichzeitige EM ausgetragen, weshalb nicht alle Asse antreten.

BILD: SN/GEPA PICTURES Lukas Knapp

Im Vorstieg erreichten Knapps Teamkolleginnen Mattea Pötzi und Eva Maria Hammelmüller sowie Mathias Posch das am Samstag angesetzte Finale.