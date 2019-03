Knappe Siege für Manchester-Clubs

Manchester City und Manchester United haben am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League knappe Siege eingefahren. Die "Citizens" setzten sich auswärts gegen Bournemouth mit 1:0 durch und übernahmen damit zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze, United gewann im Old Trafford ebenfalls mit viel Mühe gegen den von Ralph Hasenhüttl betreuten Abstiegskandidaten Southampton mit 3:2.

/APA (AFP)/OLI SCARFF Lukaku erzielte das Siegtor