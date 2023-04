Knicks gehen in NBA-Play-offs in Führung

Die New York Knicks sind in der ersten Runde der NBA-Play-offs wieder in Führung gegangen. Sie siegten im Madison Square Garden in der nordamerikanischen Basketball-Liga am Freitag (Ortszeit) gegen die Cleveland Cavaliers mit 99:79. Damit steht es in der "best of seven"-Serie nun 2:1 für New York. Vier Siege sind für den Einzug in die zweite Runde nötig. New York gelang es, mit Cleveland erstmals in dieser Saison ein Team bei unter 80 Punkten zu halten.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/G Jokic führte Denver zur 3:0-Führung im Play-off

Derweil benötigen die Denver Nuggets nur noch einen Sieg für den Einzug in die zweite Runde. Nach einem 120:111-Auswärtserfolg bei den Minnesota Timberwolves führt das in der Western Conference topgesetzte Team in der Serie mit 3:0. Der zweifache wertvollste Spieler der Liga, Nikola Jokic, verbuchte ein Triple Double, mit 20 Punkten, zwölf Assists und elf Rebounds. Topscorer der Partie war Minnesotas Anthony Edwards mit 36 Punkten. Den Atlanta Hawks gelang es dagegen, in ihrer Serie gegen die Boston Celtics auf 1:2 zu verkürzen. Die Hawks gewannen ihr Heimspiel am Freitag mit 130:122. Atlantas Starspieler Trae Young erzielte 15 seiner 32 Punkte im Schlussviertel. NBA-Ergebnisse von Freitag - Play-off, 1. Runde ("best of seven"): Eastern Conference:Atlanta Hawks - Boston Celtics 130:122. Stand in der Serie 1:2 New York Knicks - Cleveland Cavaliers 99:79. Stand: 2:1 Western Conference:Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 111:120. Stand: 0:3