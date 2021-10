Knoblechner und Wagenleitner holen Halbmarathon-Titel

Bei der Landesmeisterschaft im Rahmen des Oichtental-Halbmarathons am Sonntag in Nußdorf setzten sich Lokalmatador Alexander Knoblechner und Therese Wagenleitner (ASV Salzburg) durch. Am schnellsten waren aber zwei Triathleten.

Beim hochkarätig besetzten Rennen legte Triathlon-Olympiateilnehmer Lukas Hollaus (Skinfit Racing Tri Team) in 1:06:52 Stunden eine Spitzenzeit hin. Auf dem Landesmeisterthron musste er als Gaststarter aus einer anderen Disziplin aber Alexander Knoblechner vom Lauftreff Nußdorf (1:09:14) den Vortritt lassen. Er siegte vor Sportmediziner Mahdi Sareban (1:11:35) und Clubkollege Markus Jäger (1:14:56). Als Gesamtsechster holte Paralympics-Gewinner Günther Matzinger (LT Salzburg/1:15:52) noch Meisterschaftsbronze hinter Jäger. Birgit Mittenbühler (Tri Run Kuchl) war in 1:29:03 schnellste Frau, der Landesmeistertitel ging an die zweitplatzierte Therese Wagenleitner. Die Seriensiegerin der vergangenen Wochen vom ASV Salzburg legte eine Zeit von 1:32:36 auf die Strecke. Silber ging an Michaela Schwarzenbacher (LC Aufi&Owi/1:42:39).