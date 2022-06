Knoll/Lotfi ziehen bei WM ins Synchron-Finale ein

Die Wasserspringer Anton Knoll und Dariush Lotfi sind am Dienstag bei den Weltmeisterschaften in Budapest im Synchron-Bewerb vom Turm in Vorkampf an der elften Stelle gelandet und damit in das Finale der besten zwölf (19.00 Uhr) eingezogen. Das österreichische Duo kam auf 314,52 Punkte, Beste waren die Chinesen Yang Hao und Lian Junjie mit 452,25.

SN/APA/AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT Knoll/Lotfi erreichten WM-Finale

"Natürlich haben wir damit spekuliert und gehofft, dass wir es schaffen. Dass es jetzt gereicht hat, ist Wahnsinn und richtig super. Echt der Hammer", werden die beiden in einer Presseaussendung zitiert. Man habe noch Reserven für den Abend. "Es ist definitiv mehr drinnen. Unser Ziel ist am Ende Top 10. Das wäre ein richtig großer Erfolg."