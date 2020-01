Kobe Bryant bei Helikopterabsturz getötet

Basketball-Legende Kobe Bryant ist laut US-Medienberichten bei einem Helikopterabsturz am Sonntag in Kalifornien ums Leben gekommen.

Insgesamt seien mindestens fünf Menschen bei dem Unglück am Sonntag in Calabasas (Kalifornien) gestorben, berichtet "TMZ". Nach dem Absturz sei der Hubschrauber in Flammen aufgegangen. Die Folge war ein Buschfeuer, das den Einsatzkräften ein Zufahren zum Absturzort erschwerte.

Der 41-jährige Bryant war einer der erfolgreichsten und populärsten Basketballer der Geschichte. Für das NBA-Team der Los Angeles Lakers war er von 1996 bis 2016 im Einsatz, zwei Mal (2008 und 2012) holte er Olympiagold mit dem US-Team. Fünf Mal holte er mit den Lakers den NBA-Titel. Zahlreiche Rekorde sind bis heute unerreicht. Eine Marke musste Bryant erst am Samstag abgeben: LeBron James von den Lakers übertraf mit 33.655 Punkten den Score von Bryant, der Rang drei in der ewigen Bestenliste hielt. "Großer Respekt, Bruder", twitterte Bryant. Es ist der letzte Eintrag auf seinem Account.

Quelle: SN