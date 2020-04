Kobe Bryant posthum in Hall of Fame aufgenommen

Die Ende Jänner tödlich verunglückte Basketball-Legende Kobe Bryant ist in die Hall of Fame aufgenommen worden. Das wurde am Samstag bekanntgegeben. Neben Bryant gehören weitere NBA-Größen wie Tim Duncan und Kevin Garnett zu den neun auserwählten Basketball-Persönlichkeiten.

SN/APA (AFP/GETTY/Archiv)/HARRY HOW Bryant kam bei einem Helikopterabsturz ums Leben