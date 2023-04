Können russische Sportler neutral sein?

Die Diskussion um einen Sportlerbann bei Olympia in Paris 2024 geht weiter.

Am Freitag goss noch einmal der Triathlon-Weltverband Öl ins Feuer derjenigen, die einen Bann russischer und belarussischer Sportlerinnen und Sportler bei allen internationalen Wettkämpfen fordern. Unter "neutraler Flagge" sei zwar eine absolute Bedingung, aber dann stünde einem Antreten - zum Beispiel bei Olympia 2024 in Paris - nichts mehr im Weg. Auch das IOC, das Internationale Olympische Komitee, hat sich unter seinem Präsidenten Thomas Bach ähnlich geäußert. Viele Weltverbände hatten sich aber gegen ein Antreten ausgesprochen. Können russische Sportler in ...