Koepka gewann PGA Championship - Begeisterung um Woods

Nach dem US Open im Juni hat der amerikanische Golfprofi Brooks Koepka in St. Louis im Bundesstaat Missouri erstmals auch die US PGA Championship gewonnen. Der hervorragend spielende Tiger Woods wurde beim letzten Major-Turnier des Jahres Zweiter. Der umjubelte Golf-Superstar lag im Bellerive Country Club am Ende zwei Schläge hinter Koepka. Dritter wurde der Australier Adam Scott.

SN/APA (AFP/GETTY)/ROSS KINNAIRD Ein rundum zufriedener Mann