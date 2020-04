Kogler verspricht mehr Mittel für Bewegung an Schulen

Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat auch in der Coronakrise die zentrale Rolle der täglichen Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche im Regierungsprogramm betont. Unter anderem das Projekt "Kinder gesund bewegen", in dem die einst geforderte tägliche Turnstunde aufgegangen ist, soll mit mehr Mitteln ausgestattet werden, kündigte der Vizekanzler am Freitagabend in einer ORF-Diskussion an.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Sportminister Werner Kogler