Kombi-Weltcup: Klapfer/Gruber im Team-Sprint Fünfte

Lukas Klapfer und Bernhard Gruber haben am Samstag dank starker Laufleistung im Weltcup-Teamsprint im Val di Fiemme den fünften Platz erreicht. Nach dem Springen waren die zwei Nordischen Kombinierer des ÖSV nur Neunte gewesen. Franz Josef-Rehrl und Lukas Greiderer rutschten hingegen vom vierten Halbzeitrang an die siebente Stelle ab. Der Sieg ging an die Deutschen Eric Frenzel und Vinzenz Geiger.

SN/APA/BARBARA GINDL Bernhard Gruber.