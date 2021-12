Kombinierer Riiber in Ramsau wieder in Führung - Seidl 7.

Seriensieger Jarl Magnus Riiber steuert in Ramsau auf seinen nächsten Erfolg im Kombinations-Weltcup zu. Der Norweger führt am Sonntag nach dem Springen mit 21 Sekunden Vorsprung. Mario Seidl geht mit 48 Sekunden Rückstand hinter drei Norwegern und drei Deutschen an siebenter Stelle in den Langlauf (15.35 Uhr). Die anderen Österreicher haben über zwei Minuten zurück großen Aufholbedarf. Martin Fritz ist 24., Weltmeister Johannes Lamparter startet nur als 26.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Riiber nach Springen erneut in Führung

Riiber hatte am Samstag in souveräner Manier seinen sechsten Saisonsieg gefeiert. Lamparter war Vierter, Seidl Neunter geworden.