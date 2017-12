Konkurrenz von ManCity auf der Suche nach Glücksgefühlen

Manchester City degradiert in der englischen Fußball-Premier-League derzeit alle Mitbewerber zu Statisten. Am "Boxing Day" sind für die Verfolger Manchester United und Chelsea, die am Wochenende jeweils nur einen Punkt mitnahmen, Siege praktisch Pflicht. West Ham United und Marko Arnautovic benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht wieder auf einen Abstiegsrang zurückzufallen.

SN/APA (AFP)/ROLAND HARRISON Man United hat am "Boxing Day" Burnley zu Gast