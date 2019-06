Konrad will bei Tour de Suisse "ganz vorne mitfahren"

Bei seiner dritten Tour de Suisse will sich Radprofi Patrick Konrad von seiner besten Seite zeigen. Der 27-Jährige aus dem Bora-Team kommt von einem mehr als dreiwöchigen Trainingslager in Osttirol zum Auftaktzeitfahren am Samstag in Langnau. "Ich bin richtig motiviert, ich will ganz vorne mitfahren", erklärte Konrad gegenüber der APA.

SN/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOUL Patrick Konrad hat sich viel vorgenommen