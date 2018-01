Kraft blickt nach Garmisch-Desaster nach vorn

Bei einem Fußballmatch in der Turnhalle in Stams haben sich die ÖSV-Springer am Ruhetag der Tournee den Frust von der Seele gespielt. "Zum Glück geht es gleich weiter", meinte Stefan Kraft am Tag vor der Qualifikation in Innsbruck (14.00 Uhr/live ORF eins). Große Analysen brauchte er nach dem vorzeitigen Aus in Garmisch nicht, das Darts-WM-Finale im Fernsehen diente als Ablenkung.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Stefan Kraft konzentriert sich nun voll auf Innsbruck