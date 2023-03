Kraft und Fettner am Lillehammer-Podium - Granerud-Sieg

Stefan Kraft und Manuel Fettner sind beim Weltcup-Springen in Lillehammer auf dem Podium gelandet. Das ÖSV-Duo musste sich am Dienstag in Norwegen nur Lokalmatador Halvor Egner Granerud geschlagen geben. Vorjahressieger Kraft fehlten als Zweiter nur 2,3 Punkte auf seinen 29. Weltcup-Sieg, Fettner holte im zweiten Durchgang noch 13 Plätze auf und wurde Dritter (-21,8). Nur einen Zehntelpunkt dahinter verpasste Daniel Tschofenig auf Platz vier knapp das Podium.

Kraft wieder am Stockerl

Kraft überholte mit seinem 93. Podestplatz den Polen Adam Malysz in der ewigen Bestenliste, nur mehr der Finne Janne Ahonen (108) stand öfters am Stockerl. Weltcup-Dominator und Quali-Sieger Halvor Egner Granerud verteidigte seine Führung in der Raw-Air-Gesamtwertung vor Kraft. Jan Hörl (12.) und Michael Hayböck (13.) komplettierten ein ausgezeichnetes Mannschaftsergebnis für den ÖSV. Clemens Aigner (33.) verpasste den Sprung in den zweiten Durchgang, Maximilian Steiner wurde wegen eines zu großen Anzugs disqualifiziert.