Kramaric schießt Kroatien zu Testsieg gegen Saudi-Arabien

Dank eines Treffers von "Joker" Andrej Kramaric hat Kroatien das letzte Testspiel vor Beginn der Fußball-WM in Katar gewonnen. Der Stürmer in Diensten des deutschen Bundesligisten Hoffenheim erzielte am Mittwoch gegen Saudi-Arabien in der 82. Minute den Siegtreffer zum 1:0. Allerdings tat sich das umgekrempelte Team bei der Partie in Riad lange Zeit schwer. Salzburgs Luka Sucic fand sich in seinem vierten Länderspiel erstmals in der Startelf wieder.

Kroatien, das bei der WM dabei ist, vergab in der zweiten Halbzeit zwei große Chancen. Mittelfeld-Star Luka Modric wurde erst in der 65. Minute eingewechselt. Sucic stand bis zur Pause am Feld. "Wir haben nicht gut gespielt und hatten Glück", erklärte Teamchef Zlatko Dalic nach dem Spiel.