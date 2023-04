Kraus im Achtelfinale von Bogota glatt ausgeschieden

Sinja Kraus ist am Donnerstag im ersten WTA-Achtelfinale ihrer Karriere ausgeschieden. Die 20-jährige Wienerin musste sich der Italienerin Nuria Brancaccio beim Sandplatz-Turnier in Bogota mit 2:6,2:6 geschlagen geben. Kraus hatte zuvor am Dienstag beim dritten Antreten ihrer Laufbahn in einem Tour-Hauptbewerb erstmals ein Spiel gewonnen. Die Qualifikantin hatte die Argentinierin Nadia Podoroska in zwei Sätzen niedergerungen. Weiter ging ihr Erfolgslauf in Kolumbien nicht.

Sinja Kraus spielte erstmals in einem WTA-Achtelfinale

Gegen Brancaccio brachte Kraus nur 44 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld. Gleich sechsmal nahm ihr die Italienerin, die in der Weltrangliste auf Rang 206 und damit 38 Plätze hinter der ÖTV-Spielerin geführt wird, das Service ab. Österreichs Nummer zwei nutzte zwei ihrer insgesamt drei Breakchancen - je eine in beiden Sätzen. Letztendlich war das Viertelfinale aber außer Reichweite. Kraus wird sich in der Weltrangliste dennoch auf ein neues Karrierehoch knapp außerhalb der Top 150 verbessern.