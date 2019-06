Auch die dritte Finalpartie in der Handball-Liga hat einen Heimerfolg gebracht. Krems besiegte Hard am Samstag 30:26 (15:15) und erspielte sich damit in der "Best-of-five-"Serie vor dem nächsten Duell am Dienstag in Vorarlberg einen Matchball. Ein etwaiges Entscheidungsspiel würde kommenden Samstag wieder in Krems stattfinden.

Quelle: SN