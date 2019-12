Kreundl in Glasgow im EM-Semifinale über 100 m Lagen

Bei den Schwimm-Europameisterschaften auf der Kurzbahn in Glasgow hat es am Donnerstag aus österreichischer Sicht einen Aufstieg gegeben. Lena Kreundl belegte in den Vorläufen über 100 m Lagen in 59,92 Sek. Rang acht, um den Finaleinzug geht es für sie ab 19.18 Uhr MEZ. Um 16/100 Sek. trotz OSV-Rekord von 2:05,31 Min. am Endlauf vorbei schrammte Christopher Rothbauer als Neunter über 200 m Brust.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Gute Leistung von Lena Kreundl