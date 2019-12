Kreundl über 100 m Lagen im Kurzbahn-EM-Finale

Lena Kreundl ist am Donnerstag bei den Schwimm-Europameisterschaften auf der Kurzbahn in Glasgow ins Finale über 100 m Lagen eingezogen. Die Oberösterreicherin qualifizierte sich als Gesamt-Achte des Semifinales mit einer Zeit von 59,72 Sekunden für den Endlauf, der am Freitag um 19.29 Uhr MEZ angesetzt ist.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Gute Leistung von Lena Kreundl