Kriselnder KAC kassierte sechste Niederlage in Folge

Der KAC ist in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) weiter tief in der Krise. Der Vizemeister unterlag am Sonntag zu Hause Red Bull Salzburg mit 4:5 nach Penaltyschießen und musste damit die sechste Niederlage hintereinander einstecken. Salzburg, die Vienna Capitals (6:4 in Innsbruck) und die Black Wings Linz (3:2 in Zagreb) haben sich damit in der Pick-Round weiter abgesetzt.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH KAC-Trainer Steve Walker braucht neue Ideen