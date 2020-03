Kritik an IOC wächst - Zweifel an fairen Olympischen Spielen

Das olympische Feuer wird am Freitag in Japan erwartet, bei Athleten erlischt die Flamme der Begeisterung für die Sommerspiele immer mehr. Der Traum jedes Sportlers ist durch die Coronavirus-Krise zum Alptraum geworden. "Mit jedem Tag, an dem die Sportler nicht trainieren können, wird es schwieriger, dass faire Spiele stattfinden können", sagte Max Hartung, Vorsitzender von Athleten Deutschland.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Steht auch Olympia vor dem Aus?