Kroatien bei Handball-EM makellos

Kroatiens Handball-Männer haben auch das zweite Spiel bei der Europameisterschaft in Österreich, Norwegen und Schweden gewonnen. Am Samstag setzten sich die fünffachen Medaillengewinner in Graz gegen Weißrussland mit 31:23 durch und führen Gruppe A weiter an. Siegreich blieben auch die Niederlande und Ungarn.

Die Kroaten, so wie die Weißrussen möglicher Gegner Österreichs in der Hauptrunde, hatten die Partie mit dank eines Zwischensprints vor der Pause von 9:8 auf 15:10 im Griff und machten einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Später (18.15 Uhr) treffen in Graz noch Serbien und Montenegro aufeinander. In Gruppe C holten im Duell zweier EM-Debütanten die Niederlande ihren ersten Endrundenerfolg, behielten gegen Lettland mit 32:24 die Oberhand. Im Abendschlager von Trondheim (18.15/live ORF Sport +) geht es zwischen Deutschland und Spanien wohl um den Gruppensieg. Die beiden Favoriten wären ebenfalls mögliche Kontrahenten von Rot-Weiß-Rot in der nächsten Turnierphase. In Gruppe E startete Ungarn mit einem hauchdünnen 26:25-Erfolg über Russland. Das Abendspiel (18.15) in Malmö bestreiten Weltmeister Dänemark und Island. Quelle: APA