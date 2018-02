Kronberger gibt seine Abschiedsvorstellung

Beim European Open in Oberwart beendet Judoka Christoph Kronberger seine internationale Karriere. Andreas Tiefgraber kämpft im Burgenland um sein EM-Ticket.

Auch wenn es nie zum ganz großen Coup gereicht hat, hat sich Christoph Kronberger in seiner internationalen Judo-Karriere eine beeindruckende Medaillensammlung erkämpft. Nach Siegen beim European Cup 2014 in Sindelfingen und 2012 in Graz sowie zahlreichen Podestplätzen bei Topturnieren hat der 28-jährige Salzburger jedoch genug internationales Flair geschnuppert und konzentriert sich künftig auf seinen Heimat-Club JU Flachgau.

"Ich hab zum Jahresende beschlossen, meine internationale Karriere zu beenden. Hätte ich dieses Jahr noch voll durchgezogen, hätte ich eigentlich auch bis Olympia 2020 weitermachen müssen. Das war es mir aber nicht mehr wert", erklärt der mehrfache Staatsmeister, der am Wochenende beim European Open in Oberwart noch ein letztes Mal für Österreich antritt. "Viel rechne ich mir zwar nicht aus, vor allem weil ich zum ersten Mal in der Klasse über 100 kg antrete. Aber zum Verlieren fahre ich sicher nicht hin", will Kronberger eine anständige Abschiedsvorstellung abliefern.

Während der Straßwalchner Routinier in Oberwart ohne Druck auf die Judo-Matte steigt, geht es für PSV-Kämpfer Andreas Tiefgraber bis 66 kg um ein EM-Ticket. Der 24-jährige Salzburger benötigt noch eine internationale Topplatzierung, um Ende April in Tel Aviv starten zu dürfen.