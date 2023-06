Küng gewinnt Tour-de-Suisse-Auftakt vor Evenepoel

Der Schweizer Radprofi Stefan Küng hat am Sonntag die Auftaktetappe der Tour de Suisse, ein Zeitfahren über 12,7 Kilometer in Einsiedeln, für sich entschieden. Weltmeister Remco Evenepoel landete mit sechs Sekunden Rückstand an der zweiten Stelle. Der belgische Ausnahmefahrer meldete sich damit nach seiner Corona-Erkrankung beim Giro d'Italia stark zurück und gilt als erster Anwärter auf den Gesamtsieg.

BILD: SN/APA/KEYSTONE Küng gewann Zeitfahren bei Tour de Suisse

Bei der Tour de France wird Evenepoel aber nicht an den Start gehen, wie er am Rande des Rennens bekanntgab. Michael Gogl wurde 1:01 Minuten hinter Küng 81., sein österreichischer Landsmann Felix Gall kam auf Rang 115 (+1:19). Marco Haller kam im 161-köpfigen Starterfeld als 155. ins Ziel (+1:53). Die Tour de Suisse wird am Montag mit der zweiten Etappe über 173,7 Kilometer von Beromünster nach Nottwil fortgesetzt und endet am kommenden Sonntag in Abtwil.