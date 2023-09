Kuhnle und Leitner bei WM im Kajak-Halbfinale

Corinna Kuhnle und Mario Leitner haben bei den Weltmeisterschaften der Wildwasser-Kanuten in Lee Valley bei London im Kajak-Einer den Aufstieg ins Halbfinale geschafft. Kuhnle schaffte am Donnerstag trotz einer Zeitstrafe als 19. des Vorlaufs den Sprung ins Halbfinale der besten 30, Leitner stieg als 16. auf. Am Finaltag am Samstag geht es nicht nur um Medaillen, es werden auch 15 Startplätze für die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris vergeben.

Felix Oschmautz verpatzte seinen ersten Lauf komplett, im zweiten Lauf verpasste er die Qualifikation um zwei Plätze bzw. 73 Hundertstelsekunden. Moritz Kremslehner war chancenlos, Viktoria Wolffhardt trat nicht an.