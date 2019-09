Kuhnle und Wolffhardt verpassten Kanu-WM-Finale

Das Damen-Finale im Kajak-Einer bei der Wildwasser-Slalom-WM in La Seu d'Urgell (Spanien) geht ohne Österreicherin in Szene. Corinna Kuhnle als 16. und Viktoria Wolffhardt als 17. verpassten am Samstag im Halbfinale einen Platz im folgenden Endlauf der besten zehn. Damit erhält Wolffhardt laut der internen ÖKV-Wertung den Olympia-Startplatz für Tokio 2020.

SN/APA (Archiv)/EXPA/ SEBASTIAN PUC Wolffhardt erhält den einzigen ÖKV-Startplatz im Kajak-Einer