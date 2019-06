Corinna Kuhnle hat beim Weltcup im Wildwasser-Slalom in Ljubljana einen Podestplatz nur um 4/100 Sekunden verpasst. Die Niederösterreicherin, vor einer Woche Siegerin in Bratislava, wurde im Kajak-Einer hinter Stefanie Horn (ITA), Eva Tercelj (SLO/0,26) und Viktorija Us (UKR/0,91) mit 0,95 Gesamtrückstand Vierte. Viktoria Wolffhardt landete auf Rang sieben (5,26).

Quelle: APA