Kuttin setzt auf Steigerung: "Spätestens am Kulm"

Heinz Kuttin verglich seine Stimmung nach dem dritten Tourneebewerb in Innsbruck mit dem Wetter. Es hatte aus grauem Himmel in Strömen geregnet. "Gespräche, Gespräche, Gespräche, damit die Mannschaft wieder aufgerichtet wird", nannte der Cheftrainer die Aufgaben nach der Enttäuschung am Bergisel.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kuttin muss sein Team wieder aufrichten