Nick Kyrgios hat mit dem Turniersieg in Brisbane Selbstvertrauen für die in zwei Wochen beginnenden Tennis-Australien-Open in Melbourne getankt. Der 22-jährige Australier setzte sich am Sonntag im Finale gegen den US-Amerikaner Ryan Harrison mit 6:4,6:2 durch und holte damit seinen ersten Titel in der Heimat.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Kyrgios holte sich die Trophäe ab