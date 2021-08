"L'Equipe": Griezmann vor Rückkehr zu Atletico Madrid

Der französische Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann steht offenbar nach zwei Jahren unmittelbar vor einer Rückkehr zum spanischen Meister Atletico Madrid. Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, soll der Stürmerstar vom FC Barcelona zunächst an Atletico ausgeliehen werden. Anschließend gibt es eine Kaufoption.

Griezmann war 2019 für 120 Millionen Euro nach Barcelona gewechselt. An seine Glanzleistungen in Madrid konnte er aber nie so richtig anknüpfen. Immer wieder war über einen Abgang des 30-Jährigen spekuliert worden, zumal die Katalanen Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden Euro drücken. Nun könnten sie zumindest das Gehalt einsparen. Weitere 25 Millionen Euro bringt außerdem der Transfer von Emerson Royal zum englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur ein.

Griezmann hatte in Madrid seine erfolgreichste Zeit erlebt. In 180 Ligaspielen gelangen ihm 94 Tore. Auf diese Trefferquote kam er in Barcelona bei Weitem nicht mehr. Dazu gewann er mit der Mannschaft von Trainer Diego Simeone 2018 die Europa League und erreichte 2016 das Champions-League-Finale.