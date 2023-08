Die Tour Championship der besten 30 PGA-Golfer ist am Sonntagabend (MESZ) wegen eines Gewitters unterbrochen worden. Der auf Platz elf in den Finaltag gegangene Wiener Sepp Straka spielte seine ersten sechs Löcher eins unter Par, ehe der Betrieb am East Lake Club für längere Zeit gestoppt werden musste.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/K Sepp Straka in Atlanta im Angriffsmodus