Leichtathlet Joshua Cheptegei aus Uganda hat am Freitag beim Diamond-League-Meeting in Monaco über 5.000 m einen Weltrekord aufgestellt. Der bald 24-Jährige siegte in 12:35,36 Minuten und verbesserte damit die Bestmarke von Kenenisa Bekele aus dem Jahr 2004.

Quelle: Apa/Ag.