Läuferin Hassan schaffte einzigartiges WM-Double

Sifan Hassan hat am Samstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha (Katar) Gold über 1.500 m gewonnen und ein einzigartiges Double geschafft. Zuvor siegte sie bereits über die 10.000 m. Gold im hochklassigen Kugelstoß-Wettkampf ging an den US-Amerikaner Joe Kovacs, das bereits neunte Gold holte die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce.

SN/APA (AFP)/ANTONIN THUILLIER Nach 1.500 m am Ziel ihrer Träume