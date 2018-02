Läuferin Jennifer Wenth beendet Karriere

Die niederösterreichische Leichtathletin Jennifer Wenth hat ihre Karriere beendet. Die Olympiastarterin über 5000 Meter war zuletzt von Verletzungen zurückgeworfen worden.

"Der Punkt ist nun einfach erreicht, an dem der physisch tolerierbare Trainingsumfang nicht mehr meinem Anspruch für schnelle Zeiten entsprechen kann", teilte die 26-Jährige via Facebook mit. Die Mittel- und Langstreckenläuferin konnte nicht mehr an ihr früheres Leistungsniveau anschließen. Wenth erreichte bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio das 5000-Meter-Finale und belegte dort den 16. Platz. Bei der EM 2014 war sie Elfter geworden.

(SN)