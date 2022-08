Lagen-Staffel als Zweite, Auböck als Achter im EM-Finale

Österreichs Schwimmstaffel der Männer über 4 x 100 m Lagen ist am Mittwoch im Rom als Zweite souverän ins Finale (19.25 Uhr) eingezogen. In 3:34,82 Min. klassierten sich Bernhard Reitshammer (Rücken), Valentin Bayer (Brust), Simon Bucher (Delfin) und Heiko Gigler (Kraul) 0,47 Sek. hinter den favorisierten Italienern. Ebenso im Endlauf steht Felix Auböck über 400 m Kraul (18.53), er wurde in 3:49,16 Min. Vorlauf-Achter. Lena Opatril schied über 400 m Kraul als 16. aus.

SN/APA/AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT Simon Bucher und Kollegen im Staffel-Vorlauf souverän/Archivbild