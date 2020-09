Lakers führen im NBA-Halbfinale gegen die Nuggets 2:0

Anthony Davis hat die Los Angeles Lakers mit einem verwandelten Dreier unmittelbar vor dem Ende einen Schritt näher an das Finale der NBA gebracht. Durch den erfolgreichen Versuch bei ablaufender Uhr gewannen die Lakers um Superstar LeBron James am Sonntagabend gegen die Denver Nuggets 105:103 und liegen in der Finalserie der Western Conference nun 2:0 vorne.

SN/APA (AFP)/Kevin C. Cox Anthony Davis versenkt einen Dreier

"Ich war bereit. Ich will diese Würfe", sagte Davis. "Ich habe getroffen. Deswegen haben sie mich hierher gebracht." Davis kam auf insgesamt 31 Punkte, 9 Rebounds und 2 Assists. James gelang ein Double-Double mit 26 Punkten, 11 Rebounds und 4 Assists. Gänzlich zufrieden sein können die Lakers trotz des zweiten Sieges allerdings nicht. Trotz zwischenzeitlich 16 Punkten Vorsprung und einer Fünf-Punkte-Führung kurz vor dem Ende eroberten die Nuggets mit dem 103:102 die Führung zurück und hätten beinahe gewonnen. Das dritte Spiel der Serie ist in der Nacht auf Mittwoch angesetzt. Wer zuerst vier Siege hat, qualifiziert sich für das Finale und trifft dort entweder auf die Miami Heat oder die Boston Celtics. In dieser Serie führt Miami 2:1. Quelle: Apa/Dpa