Lakers-Serie gegen Titelverteidiger Toronto gerissen

Ein Triple-Double von Basketball-Superstar LeBron James ist für die Los Angeles Lakers zu wenig gewesen. Das Team aus Kalifornien unterlag am Sonntag nach sieben Siegen am Stück gegen NBA-Titelverteidiger Toronto Raptors 104:113. James kam dabei auf 13 Punkte, 15 Assists und 13 Rebounds - es war das einzige Triple-Double an diesem Abend in der nordamerikanischen Liga.

SN/APA (AFP/Getty)/Harry How LeBron James schaffte ein Triple-Double