Lampic und Kläbo Sprint-Sieger in Lenzerheide

Die Slowenin Anamarija Lampic und der im Langlauf-Weltcup führende Norweger Johannes Hösflot Kläbo haben am Sonntag die Skating-Sprints bei der Tour de Ski in Lenzerheide gewonnen. Die am Vortag im Massenstartrennen überragende Distanzspezialistin Therese Johaug aus Norwegen blieb im Viertelfinale hängen. Vom österreichischen Trio schaffte keiner den Sprung ins Finale der besten 30.

SN/APA/Archiv/BARBARA GINDL Lampic präsentierte sich in herausragender Form